¿Indirecta? El controversial mensaje de Marité Matus y que usuarios relacionaron a Camilo Huerta: «Un homosexual»

Nuevamente la expareja esta dando que hablar en redes sociales. Pero esta vez no es sobre terceros, sino que Marité Matus habría reposteado una publicación en Instagram que sería una indirecta para Camilo Huerta.

Los usuarios comentaron este hecho en redes sociales y la cuenta de farándula Copuchas Chilensis lo compartió. El post es una foto en colores negro y rojo de dos hombres besándose con la frase de «El narcisista tiene una familia ‘ejemplar’, pero es un homosexual encubierto«.

Desde la cuenta mencionaron: «Miren quien lo compartió», mostrando que Marité Matus lo habría reposteado. Pero eso no es todo, porque desde el perfil de Camilo Huerta también habría compartido una foto que sería una indirecta para la personalidad de internet.

La respuesta de Camilo Huerta a la indirecta de Marité Matus

Asimismo, el personal trainer publicó desde su Intagram una historia sobre un post que decía: «Nadie ensucia tu nombre mejor que la persona que está aterrada de que vayas a contar la verdad«. Haciendo alusión a una posible respuesta a lo que señalaba Marité.

Ante esto la exesposa de Arturo Vidal, publicó una frase relacionada a sus creencias. «Hebreos 13:5 Porque Dios dijo no te desampararé, ni te dejaré, más bien te cuidaré y te bendeciré».

Cabe señalar que esto comenzó debido a que Camilo Huerta habría tenido un supuesto breve romance con Trini Neira, la hija de Pamela Díaz. Este hecho generó que tanto Camilo como Trini quisieran llevar esta acusación a la justicia.

«Nunca he tenido ese tema de conversación con Trini. Nunca ha sido mi forma de expresarme. No sé. Las personas que hablaron de esos mensajes, que los vieron. No sé. Están haciendo mucho daño, sobre todo a una pobre niña. Imagínate como la están tratando. Están haciendo mucho daño porque están inventando cosas que no son». Expresó Camilo Huerta.

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