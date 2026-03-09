Anuncian segunda edición de Mujeres que Transforman: Cuándo será y cómo seguir el encuentro de liderazgo femenino

Marzo continúa marcado por actividades que ponen en el centro la reflexión sobre el rol de las mujeres en la sociedad. En ese contexto, PRISA Media Chile y Mujer Impacta volverán a unir fuerzas para realizar la segunda edición de “Mujeres que Transforman”, un evento que busca destacar historias de liderazgo femenino y generar conversación sobre los desafíos actuales.

La cita se realizará el miércoles 19 de marzo a las 19:00 horas en la Corporación Cultural de Las Condes, espacio que recibirá a diversas invitadas que compartirán experiencias y miradas sobre el impacto que han tenido las mujeres en distintos ámbitos del país.

El encuentro debutó en 2025 con la idea de abrir un espacio de diálogo sobre los avances alcanzados, pero también sobre las brechas que aún persisten. Para esta nueva versión, la organización adelantó que el foco estará puesto en revisar los cambios que las mujeres han impulsado en la sociedad y los desafíos que siguen vigentes.

Según lo señalado por los organizadores, esta instancia busca profundizar en la conversación y visibilizar el rol que muchas mujeres cumplen hoy en áreas como el liderazgo social. Además del emprendimiento y la cultura. Aunque los nombres de las panelistas aún no se han dado a conocer, la organización adelantó que serán anunciados durante los próximos días.

Cómo seguir Mujeres que transforman

Es importante destacar que el evento contará con transmisión digital. La jornada se podrá ver vía streaming a través de los canales de Youtube de las distintas radios de PRISA Media. Entre ellas FMDOS, Imagina, Pudahuel, ADN, Rock&Pop, Concierto y por el canal de EL PAÍS.

De esta forma, el encuentro se proyecta como uno de los hitos del mes en torno a liderazgo femenino. Permitiendo que personas de todo el país puedan conectarse con las reflexiones que marcarán la jornada.

