«Voy en busca de seguir siendo feliz…»: Julio César Rodríguez se sinceró sobre su salida de Chilevisión con emotivo video

Julio César Rodríguez sorprendió la tarde de este viernes tras confirmarse el rumor de que abandonará Chilevisión, estación televisiva donde trabajó durante la última década y en la que incluso llegó a ser ejecutivo.

La noticia fue ratificada por el propio comunicador a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde explicó las razones detrás de su decisión.

Julio César Rodríguez se sinceró sobre su salida de Chilevisión con emotivo video

En el video que subió a su perfil de Instagram, comentó de entrada: “Me voy en un momento muy exitoso del canal, pero el éxito y la felicidad no son sinónimos, no van de la mano”.

En el mismo mensaje, Julio Cesar Rodríguez aseguró que su salida responde a motivos personales: “Voy en busca de seguir siendo feliz y seguir pasándolo bien con lo que hago, porque me he permitido en este último tiempo ser programador de un canal que ha querido irreductiblemente, y a veces de forma impetuosa y voluntariosa, llevar felicidad y alegría a las familias”.

El periodista también dedicó palabras a la nueva administración del canal, que recientemente cambió de propietarios, situación que —según rumores— habría influido en su decisión de dejar Chilevisión.

“A los nuevos propietarios del canal les deseo lo mejor y sé de corazón que intentaron todo para que me quedara. Se los agradezco profundamente, son gente buena”, señaló.

Finalmente, JC cerró su mensaje destacando el valor humano del canal donde desarrolló gran parte de su carrera: “El único y gran capital de este canal es su gente”, concluyó.

