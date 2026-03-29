Luto en la televisión chilena: Muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico periodista y rostro de TVN

Una triste noticia acaba de remecer al espectáculo nacional, uno de los presentadores de noticias más recordados, acaba de fallecer. Se trata de Eduardo Cruz-Johnson, histórico rostro del noticiero de TVN.

El periodista murió este domingo 29 de marzo a sus 68 años. Esto, producto de una hipoglucemia, derivada de la diabetes que padecía.

Muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico periodista y rostro de TVN

Su deceso lo confirmó hace instantes su hijo, a 24 Horas de TVN, casa televisiva del histórico presentador, en la cual trabajó por más de 20 años.

Eduardo Cruz-Johnson es considerado uno de los rostros más importantes de la televisión chilena, destacado por su trabajo en el departamento de prensa de la señal estatal.

Sus últimas apariciones públicas fueron en 2024 y 2025, en las que ya tenía varios problemas de salud. Esto, producto de la diabetes que sufría, además de un accidente que sufrió en 2024.

Según informó 24 horas, en aquella ocasión el periodista tuvo que incluso someterse a cirugía en su hombro. Por ahora, no se conocen más detalles respecto a su despedida.

También puedes leer en tu Radio Corazón: «La fragilidad de la vida y la fuerza de la muerte». Américo entregó un profundo mensaje tras perder a un ser querido

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google