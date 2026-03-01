«El mensaje que hay en las canciones es una verdad gigante»: Neme salió a defender a los artistas urbanos tras críticas en Viña 2026

La última noche del Festival de Viña del Mar estuvo completamente marcada por el género urbano. Sobre el escenario de la Quinta Vergara se presentaron Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J, cerrando el certamen con una jornada juvenil.

Como ha ocurrido en años anteriores, en redes sociales surgieron múltiples críticas hacia los exponentes urbanos, cuestionando desde sus letras hasta su estética. Frente a esto, José Antonio Neme decidió alzar la voz en el matinal de Mega.

Neme salió a defender a los artistas urbanos tras críticas en el Festival de Viña

Según consignó Página 7, en el programa “Con Gusto a Viña” analizaron comentarios publicados en redes sobre la última jornada del festival. En ese contexto, Neme expresó su molestia: “¿En qué momento le dimos poder a una cuenta ‘@2345w’ con una opinión lanzada desde el anonimato y con un ícono horroroso?”.

El periodista contrastó esas opiniones con la experiencia del público presente en el recinto: “¿Quién dijo que esa cuenta es más poderosa que el joven que estaba en la Quinta Vergara, que pagó su entrada y desde la galería estaba gozando? O la señora que estuvo 12 horas parada afuera del hotel para conseguir una entrada?”.

Eso sí, aclaró que no está en contra de la libertad de opinión: “Me molesta, es una dismorfia comunicacional. Está bien, cada uno puede decir lo que quiera, pero lo que estoy en contra es que marquen agenda”.

Al referirse específicamente a Pablo Chill-E y al contenido de sus canciones, profundizó en su argumento: “Si el señor Pablo Chill-E o Milo J musicalizan una realidad que es del porte del Titanic, puede que a mí me guste o no me guste su estética, ese es otro asunto. Pero estamos hablando de algo mucho más profundo”.

“Si el periodismo no logra entender eso y leo acá ‘el tipo es flaite’, pero ¿cómo? Si está diciendo una verdad del porte de un buque”, añadió.

Finalmente, lanzó una reflexión dirigida a sus colegas: “La audiencia está sometida a una serie de estímulos por su realidad personal. Pero el periodista tiene que decodificar eso. Yo no puedo darle crédito a 50 tuiteros que les molesta porque es ordinario, tuiteros que no sé de qué dormitorio del Palacio de Versalles están tuiteando. Llamo a los colegas y a mí mismo a hacer la pega”.

“El mensaje que hay en las canciones de la mayoría de los artistas de anoche es una verdad gigante”, cerró Neme, defendiendo el espacio que el género urbano ha ganado en el principal escenario musical del país.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google