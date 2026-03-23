La última predicción de Latife Soto que preocupa a los chilenos: «traten de estar atentos a los…»

Recientemente, la reconocida tarotista Latife Soto sorprendió con una nueva predicción en el programa digital que realiza junto a José Antonio Neme.

Fue en medio de la conversación con el periodista cuando reveló que se podría desarrollar «un sismo muy fuerte».

Vale destacar que antes de eso, la guía espiritual se refirió a un antiguo presagio, donde anunció que en el sur del país podría temblar fuertemente.

«¿Se acuerdan que les he dicho mucho que las zonas de sismo son la zona sur, la zona de Magallanes? Bueno, hay mucho sismo en la zona de Magallanes, sigo viendo hartos sismos en la Antártica», comenzó diciendo.

En ese sentido, alertó que próximamente se desarrollaría un sismo en el norte, con epicentro en un país extranjero.

La predicción de Latife Soto que preocupa a los chilenos

Según la tarotista, el sismo tendría su epicentro en la zona de Perú. No obstante, este temblor afectaría a Chile debido a la cercanía de los países.

«En el norte, por un tema de Perú… Al frente de Perú veo un volcán oceánico. Siento que eso puede salir hacia arriba y generar un sismo muy fuerte», continuó Soto en conversación con el rostro de Mega.

Por lo mismo, realizó una recomendación a todos quienes vieron la emisión del programa en redes sociales: «Traten de estar atentos a los volcanes», concluyó.

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