«Venía con un pequeño dolor, pero…»: Preocupación por estado de salud de rostro de TV tras video hospitalizada

La comunicadora y rostro de TVN, Carla Jara, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde una clínica en sus redes sociales.

Hace algunos días, la conductora publicó una historia de Instagram donde aparecía en una camilla, acompañando la fotografía con el mensaje: “Hoy se duerme por estos lados”, lo que despertó la inquietud de sus fanáticos.

Preocupación por estado de salud de Carla Jara tras video hospitalizada

Durante la noche del sábado, Carla Jara volvió a utilizar sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido: “Gracias a todos los que me han escrito. No he podido contestar porque estaba muy mareada con tanto remedio, pero no tuve nada grave”, señaló al inicio del video.

Carla Jara detalló que el problema se originó tras su participación en el programa El Medio Día, espacio donde actualmente participa: “Después del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda. Venía con un pequeño dolor, pero ayer se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca y me tuve que venir a la clínica”, explicó.

Debido a la intensidad del dolor, los médicos le realizaron un procedimiento para aliviar las molestias: “Como era tan intenso todo, hoy me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor”, comentó.

Pese al complicado momento, la comunicadora aseguró que su estado ha mejorado considerablemente: “Ya estoy mejor, por eso esta carita. Y ya a ver si vuelvo mañana (domingo) a la casa. Muchas gracias por su preocupación”, cerró.

