Muere conocido actor de teleseries: Se popularizó en Chile con su papel en «Avenida Brasil»

Una sensible noticia remece a el espectáculo brasileño. El actor Juca de Oliveira murió a los 91 años luego de enfrentar una neumonía que se agravó por problemas cardíacos. El intérprete estaba hospitalizado desde mediados de marzo en un centro de Salud Sao Paulo, donde se confirmó su fallecimiento durante el fin de semana.

Con una trayectoria que abarcó varias décadas, Oliveira se posicionó como una figura clave en las artes escénicas de Brasil. Participó en más de 40 teleseries, incursionó en cine y sumó cerca de 60 montajes teatrales. Además, desarrolló una destacada carrera como dramaturgo y director.

Conmoción en Brasil tras muerte del actor Juca de Oliveira

Uno de sus papeles más recordados fue en la teleserie El Clon. Allí interpretó al doctor Augusto Albieri, un científico que desafía los límites éticos al crear un clon humano. El personaje se convirtió en un ícono y dejó huella en audiencias de distintos países.

En Chile, su rostro ganó popularidad con Avenida Brasil. En esa producción dio vida a Santiago, un rol clave dentro de la historia de la villana Carmina. Su actuación combinó fragilidad y un trasfondo oscuro, lo que marcó el desarrollo de la trama.

Tras conocerse la noticia, figuras del elenco de «Avenida Brasil» reaccionaron con mensajes de despedida. La actriz Débora Falabella, quien interpretó a Nina, escribió: «Juca de Oliveira, una presencia brillante en nuestro teatro y televisión. Harás mucha falta».

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