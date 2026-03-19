«No pude porque no llegué a tiempo. Yo creo que si hubiese llegado a tiempo ella estaría viva»

La emisión más reciente de El Internado dejó uno de los momentos más duros de la temporada. La protagonista fue Michelle Peint, la nueva participante, quien abrió su historia personal en una dinámica guiada por Yann Yvin.

El ejercicio buscaba que los concursantes enfrentaran recuerdos significativos. Michelle fue la primera en pasar. Recibió una fotografía junto a su prima, con quien creció como si fueran hermanas. Ese gesto desató un relato que marcó a todos los presentes.

La trágica historia que marcó el capitulo de El Internado

“Es mi hermana Gabriela. Era mi prima hermana, no era mi hermana-hermana, mi papá estuvo con mi mamá y con mi tía, estuvo con las hermanas, no fueron enemigas, siempre tuvieron una muy buena relación, nunca nos separamos, fuimos muy unidas», contó en el espacio.

Luego explicó cómo cambió todo. “Mi hermana descubrió a sus 19 años que era de la comunidad LGBTQ. Le gustó una chica, pero mi tía no se lo tomó de la mejor forma», relató.

En medio de ese contexto, recordó un episodio clave. “En mi cumpleaños, un 21 de julio, yo estaba cumpliendo 15 años, y yo hablé con mi tía, le dije que quería que su novia fuera a mi cumpleaños y que no hiciera show”.

Michelle insistió en que su prima debía ser respetada. “Le dije, le advertí que iba a estar su novia presente y que no me arruinara el cumpleaños porque ella era aceptada y bienvenida tal cual era”.

Sin embargo, la situación se salió de control. “Ella (la tía) no se lo tomó bien y en su ataque, encerró a mi hermana en su cuarto. Cuando ella trató de escaparse de su casa me escribió y me dijo ‘Michi me voy a tirar por la ventana, no quiero estar con esta loca, quiero ir a estar contigo’”, recordó.

El desenlace fue trágico. “Se trató de lanzar por un tercer piso y no pudo, le falló, no murió al instante, pero nos tardamos mucho en llegar”.

“Me llaman mis abuelos desde Estados Unidos y yo pensé que me estaban llamando por mi cumpleaños, pero no, era para avisarme que mi hermana se había lanzado del tercer piso y se había muerto», continuó.

Hasta hoy, carga con esa culpa. “Siento que ella quería que yo hiciera algo, pero no pude porque no llegué a tiempo. Yo creo que si hubiese llegado a tiempo ella estaría viva”.

También apuntó contra su tía. “Viviendo a una hora de su casa, llegué primero y la estúpida de su mamá no. Me hizo perder lo más querido en mi vida».

Finalmente, relató las consecuencias familiares. “Tratamos de denunciarla, mi mamá quitarles a sus otras dos hijas, fue una pelea muy fea. Por eso me vine a Chile”, cerró en El Internado.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google