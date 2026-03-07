Figura televisiva arremete sin filtro contra Nicolás Solabarrieta: «Está en la tele por los papás, no tiene talento»

La nueva temporada de Fiebre de Baile comenzó con todo. Y es que a solo una semana de emisión ya comenzaron los conflictos entre participantes.

Vale destacar que la primera eliminada de la competencia fue Mariela Sotomayor. La periodista no logró convencer al jurado con su rutina.

En ese contexto, otro de los nominados el día de la eliminación fue Junior Playboy, quien tuvo una baja calificación al igual que la comunicadora. El voto de los televidentes fue para Nicolás Solabarrieta, por lo que fue salvado. Esto no lo tomó bien el ex participante de «Secreto Final«.

Junior Playboy arremetió contra Nicolás Solabarrieta en Fiebre de Baile

Una vez finalizado el programa, Junior Playboy habló con la prensa que se encontraba en la casa televisiva y apuntó directamente contra la producción y el hijo de Fernando Solabarrieta:

“Yo estoy aquí por las mías, mis papás no son famosos, yo no soy hijo de, yo estoy por las mías. Esto es raro, que hayan salvado al Nico y no me salvaron a mí, sabiendo que el Nico lleva menos años de carrera, que baila peor que yo, que el Nico está en la tele netamente por los papás, que no tiene talento, entonces digo yo… yo no quiero descalificar pero seamos sinceros», comenzó diciendo.

Además, Junior Playboy agregó: “creo que tengo más validez, me he sacado más la cresta bailando, y con esto lo único es que me confunden, sinceramente, yo no entiendo realmente qué está sucediendo con este programa, qué es lo que quieren realmente conmigo, jugar con mis emociones…”

“¿Hasta qué punto quieren jugar? porque no entiendo que hayan salvado al Nico en vez de a mí, entonces honestamente yo les digo ‘gente, no pierdan plata en sus casas, no voten más por el Junior’, porque ya como dijo el Bombo Fica, está rara la hue… huele raro. Sospechosa la hue… honestamente yo quiero que cuiden su plata, no me salven, chiquillos, yo, mira, yo estoy aquí en el baile hoy día y mañana puedo hacer otra cosa”, continuó.

En esa misma línea, señaló: “Junior Playboy sirve para muchas cosas más, así que no crean que esto es lo único. Yo, reality, lo que sea, a mí no me van a venir a ensuciar mi camino, a bajarme las calificaciones. Y mira, creo que es muy raro esto, está muy raro, yo te digo honestamente, es muy raro«.

“Eso es raro, porque yo lo he visto y él no baila nada. Mira, lo pusieron en un reality de cocina; no sabe cocinar. Lo pusieron en un reality extremo, como los que participo yo en Canal 13; tampoco sirvió. Y ahora lo meten al baile. Es como: ‘¿Adónde metermos al niño? Metámoslo a leer las noticias, a ver si funciona’”, cerró ironizando con Nicolás Solabarrieta.

