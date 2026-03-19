Amigo cercano de Gala cuenta la firme de su relación con Luis Jiménez: Habló de antiguas parejas

El nuevo romance entre Gala Caldirola y Luis Jiménez sigue generando comentarios en el mundo del espectáculo. La relación, que habría comenzado hace un par de meses, no ha pasado desapercibida y suma reacciones tanto en sus redes como en el círculo cercano de ambos.

Uno de los que decidió referirse abiertamente fue Jean Bohus, amigo cercano de la influencer. El estilista habló sin rodeos y valoró el presente sentimental de la pareja.

«Esta relación sí es saludable», afirmó, marcando una diferencia con vínculos anteriores de la española. Es importante destacar que Gala tuvo relaciones amorosas con personajes como Mauricio Pinilla y Mauricio Pinilla.

Asimismo, el estilista también entregó detalles de como se habría dado este romance. “Ellos conectaron bastante bien. Calzaron en tiempos y en soltería”, comentó en conversación con LUN.

“Gala pasa más tiempo en pareja que soltera. Eso es verdad. Y creo que Luis también está buscando esa tranquilidad o estabilidad, porque con la relación anterior -con Disley Ramos- no iba a pasar porque era una relación de reality”, profundizó.

Siguiendo por esa línea, le dedicó elogios al exfutbolista, destacando su forma de ser.

“Luis es una súper buena persona, lo conocí casado con la Jose (Cote López), no pensé que en algún momento se podía encontrar con Gala, pero la vida da vuelta y pueden pasar cosas. Creo que esta relación sí es saludable”, cerró.

La decisión que habría tomado Mauricio Isla al enterarse de la relación entre Gala y Jiménez

La periodista Caco Saavedra señaló que Jiménez habría roto el «código de futbolista«. Esto habría molestado a Isla.

Además, según reveló, el defensor habría tomado la decisión de dejar de seguir al «Mago» en Instagram.

«Eran amigos… ¿y qué pasó? Luis Jiménez ahora está con Gala en un romance de cuento de hadas. Y el Huaso Isla, que es su ex, dejó de seguir al Mago. Era un poco obvio, ¿no?», explicó en un video.

Amigo cercana de Gala cuenta la firme de su relación con Luis Jiménez: Lanzó dardos a sus antiguas parejas

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