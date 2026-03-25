«Es mi lenguaje también de conexión con las personas»: Cancamusa está de gira con su Dopamina Tour

La artista Cancamusa visitó el estudio de Radio Corazón, donde comentó sobre sus canciones y el cómo nació la idea de realizar covers. «Yo durante años estuve buscando una canción para interpretar, para tener como un cover dentro de mi repertorio, y no había dado con la canción», señaló.

Además, señaló que un día recibió un mensaje que vino con mucho cariño en donde le comentaban que debería cantar la canción «Entre mis recuerdos».

«Lo que a mí me gustó mucho de la canción es la magnitud de la letra, que es un mensaje como un himno atemporal a las difíciles situaciones de la vida, porque todos tenemos un recuerdo que nos sostiene, un recuerdo del pasado que nos sostiene en el presente», indicó la intérprete.

Dopamina Tour, gira musical de Cancamusa

La intérprete actualmente está de gira musical con su ‘Dopamina Tour’, en donde se presentará este 15 de mayo en el Teatro Cervantes en Valdivia, ciudad natal de la cantante. Luego el 20 de mayo en el Teatro Bio Bio en Concepción.

Asimismo, el 23 de mayo en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el 24 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago.

Natalia Pérez, que es su nombre real, define su estilo como pop, rock e indie: «A mí me gustan mucho las melodías recordables y es algo que me apasiona mucho hacer con mis canciones también. Así que bueno, yo creo que la gente va a ir describiendo». Además, agregó que: «Quizás como un dream pop, también que es como un pop de ensueño, no sé, algo así».

Cuando se le preguntó sobre hacer música, la artista señaló que: «Es mi pasión más grande. Lo que me hace levantarme en la mañana con ganas de vivir y de hacer cosas. Es como mi impulso máximo».

«La música siempre ha sido mi refugio también, ante situaciones difíciles. Es todo para mí, es mi lenguaje también de conexión con las personas«, agregó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google