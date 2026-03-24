Conocida actriz de la serie Malcolm el de en medio se casó a los 70 años con su viejo amor de secundaria

La actriz Jane Kaczmarek, más conocida por su papel en Malcolm in the Middle, donde interpretaba a Lois subió a sus redes sociales una foto de su boda, sorprendiendo a sus seguidores.
Asimismo, en la publicación se le ve vestida de amarillo junto a su pareja Rusty Long, quien habría sido su pareja en la secundaria y se habrían encontrado después de 50 años.
En una entrevista con la revista People, Jane Kaczmarek comentó que durante su adolescencia iniciaron una relación que no duró más allá, debido a que al graduarse cada uno tomó su camino.
En el tiempo que estuvieron separados, Jane se enfocó en su carrera actoral. Además, comenzó una relación con el actor Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos, aunque en 2010 dejaron su relación. Por otro lado, Long entró a estudiar leyes y se convirtió en abogado. Él también fue padre de dos hijos y actualmente tiene dos nietos.
El reencuentro del viejo amor de Jane Kaczmarek
Durante una reunión escolar en 2024 organizada por la mejor amiga de Jane, ambos se encontraron de nuevo: «Al verlo de nuevo, sentí una conexión que nunca había desaparecido«, comentó la actriz. Después de ese encuentro, siguieron en contacto.
La actriz asegura que pasaban tres horas cada noche hablando por teléfono. Hablaban de sus autores favoritos, películas, música clásica y poesía. «No podía creer lo interesante que se había vuelto», comentó ella. «Le dije: ‘No podría imaginarme a un hombre mejor que tú en este momento‘».
En febrero del 2025, Rusty Long, le pidió matrimonio. La ceremonia se realizó en Wisconsin, el 5 de julio, junto a familiares y amigos. La actriz se sinceró y comentó que este hecho la hizo volver a su adolescencia, pero con la madurez de su adultez, catalogándolo como un «auténtico cuento de hadas«.
