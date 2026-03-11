El chiste de Copano sobre el cierre del gobierno de Boric que dividió a internet: «Hace cuatro años…»

En medio de la expectación por el cambio de mando presidencial 2026 en Chile, el comediante Fabrizio Copano publicó en redes sociales un video con uno de sus recientes chistes. La rutina hace referencia directa al mandatario que deja La Moneda, Gabriel Boric.

En el registro que subió a sus redes sociales, Copano lanza una broma que rápidamente provocó risas entre el público presente en el show.

«Yo si fuera Boric… la última hue… que haría como presidente (sería) subirme el cierre”, dice en el clip, lo que genera una reacción inmediata del público.

Luego continúa con la idea y tira otro remate: «Diría: ‘hace cuatro años me bajé el cierre y ahora termina mi gobierno’. Se sube el cierre, se pone una corbata y se va caminando normal”.

Reacciones en redes sociales al chiste de Fabrizio Copano sobre Gabriel Boric

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde acumuló distintos comentarios de los usuarios. Mientras algunos tomaron la broma con humor, otros cuestionaron el chiste.

Entre las reacciones que aparecieron en la publicación se leyeron mensajes como: “Pero no eres boric jajaja”, “No me pareció gracioso”, “Arco de personaje 10/10”, “No estoy soportando chistes de mi Presidente hoy” y “Por como va la cosa estos son los últimos chistes de política por los próximos 4 años”.

