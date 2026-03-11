Gabriel Boric se despide desde La Moneda y agradece a la prensa: «tienen que incomodar, y a mí me incomodaron más de una vez»

En su último punto de prensa como presidente, Gabriel Boric entregó un mensaje desde el Palacio de La Moneda. La declaración se realizó cerca de las 8:30 horas, poco antes de viajar a la Región de Valparaíso para participar del cambio de mando en el Congreso Nacional.

Durante el breve encuentro con la prensa, el mandatario realizó un balance de su periodo y agradeció el apoyo recibido durante su administración.

“Ha sido un orgullo gigante el poder servir para ustedes. Les prometo que lo he hecho con muchísima convicción, con muchísimo orgullo”, señaló.

El jefe de Estado también valoró las muestras de cariño que recibió durante su gobierno y aseguró que las críticas fueron parte importante del proceso.

Además, expresó su deseo de que la próxima administración tenga éxito. “Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile, y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia”, afirmó.

El mensaje de Boric a la prensa

En su intervención, el mandatario también dedicó palabras a los medios de comunicación que cubrieron su gestión.

“A los medios de comunicación que hoy me acompañan, muchísimas gracias por su labor”, señaló.

Luego agregó: “La prensa libre es fundamental y un pilar de la democracia. Los medios tienen que incomodar al poder, y a mí me incomodaron más de una vez, por lo tanto cumplían su labor”.

Boric sostuvo que el escrutinio permanente es parte esencial de la democracia. “Está bien que así sea, tenemos que estar bajo un escrutinio permanente, porque al final del día creo que es importante que todo quien habite este Palacio y tenga un cargo de representación entienda, y creo haberlo entendido así, que somos empleados”, expresó.

En la misma línea, reflexionó sobre el rol de la Presidencia. “Muchas veces se ve al Presidente de la República como una suerte de ser inalcanzable, pero si lo comprendemos de otra manera, el mandato que ustedes nos dan hace que debamos rendirles cuenta todos los días”, indicó.

Finalmente, el mandatario cerró su mensaje proyectando su futuro fuera del cargo. “Donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República para construir un Chile más justo. Un Chile mejor para todos”, concluyó.

