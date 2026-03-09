¡Ni su fama lo salvó! Reconocido humorista fue bajado del escenario en Festival de la Vendimia: «Se escuchaban las pifias»

El conocido humorista Sergio Freire se presentó en el Festival de la Vendimia en Molina 2026, el pasado sábado 7 de marzo. El artista había sido uno de los confirmados junto a Myriam Hernández y Pablo Chill-e.

El hecho se dio a conocer cuando desde las redes sociales de la municipalidad de Molina publicaron una foto de Sergio Freire en el escenario con la descripción «Risas aseguradas en la Vendimia«, el post mencionaba que Freire habría conquistado al público con una rutina llena de carcajadas. Lo que fue desmentido en los comentarios de dicha publicación.

«Es una broma? Estoy aquí y la gente pifió y lo bajaron!», «Porque mienten?«. Un internauta escribió: «Estuvo fome la rutina, yo lo estaba viendo y las pifias se escuchaban, pero él lo tomo con humor», señaló.

Asimismo un usuario declaró que: «No traigan más humoristas, por favor. Plata mal gastada, mejor coloquen cantantes buenos de la zona que tenemos muchos».

¿Qué fue lo que pasó con Sergio Freire en el Festival de la Vendimia?

Desde VLN Radio, el medio oficial del evento indicaron que el comediante bajó rápidamente del escenario: «No había retorno, contaba chistes pero no había carcajadas (…) No logró esa conexión directa con el público», expresaron.

Luego en una conferencia de prensa, Sergio Freire señaló que él adapta sus rutinas al lugar que va: «Encontramos con mi equipo los chistes que calzan perfecto en este día y en el tiempo que tiene que ser, y sobre todo, lo más importante es investigar sobre la ciudad a la que uno llega».

En la publicación de la conferencia del comediante existieron diversos comentarios respecto a su rutina: «Muy bueno que investigó y sabía los nombres de los lugares, pero de verdad su rutina no fue buena«. Por otro lado, hubieron internautas que defendieron al artista señalando que: «Ni lo dejaron contar chistes«, «Me encantó que sí investigara de la ciudad, gran humorista», fueron algunos de los comentarios.

