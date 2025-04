Arcángel preocupa a sus fanáticos con fotografía desde el hospital: «Tengo un corazón enfermo y malherido»

No cabe duda que Arcángel es uno de los cantantes de reggaetón más conocidos. Por lo mismo es que sus seguidores quedaron más que preocupados luego de la publicación que compartió a través de sus redes sociales.

Resulta que, el intérprete de ‘Pa que la pases bien’, compartió una serie de fotos, en las que aparece en la camilla de un hospital, con una gran cicatriz en el pecho. Explicando que debió someterse a una cirugía de emergencia.

El complicado estado de salud de Arcángel

«Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto», comenzó escribiendo Arcángel en Instagram. Junto con agregar que «tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se niega a dejar de latir. Nuevamente, el gran soberano señor me dio la oportunidad y esta vez no pretendo hacerlo quedar mal».

«Terminé un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación, duele, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargará por el resto de mi vida. Así que con todo el amor, temor y respeto que le tengo a Dios, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme», continuó.

De todas formas, Arcángel aclaró que su gira continúa, ya que «mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente y cantar junto a todos ustedes», con presentaciones en Guatemala y Puerto Rico.

Hay que recordar que el pasado 4 de abril del 2024 fue la última visita de Arcángel a nuestro país, donde presentó sus mejores éxitos y estuvo acompañado de los artistas nacionales ‘Nickoog Clk’ y ‘El Bai’.