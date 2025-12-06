¡Terremoto en Chilevisión!: Fotografían a rostro del canal «negociando» con la competencia tras rumores de su salida

Hace unos días, comenzó a circular un potente rumor en torno al mundo del espectáculo y la farándula chilena. Resulta que el rumor se acrecentó tras salir a la luz fotografías que dan a entender que podría ser real. Se trata de la partida de uno de los rostros de la farándula de Chilevisión.

Se trata de Cecilia Gutiérrez, reconocida periodista del espectáculo, que se encuentra hoy en el equipo de Primer Plano. Supuestamente, su contrato con la casa televisiva acabaría el 31 de diciembre, y no sería renovado.

Cabe recordar que este sería un caso similar a la polémica por «Detrás del Muro«, donde aún no hay certeza sobre que pasará el próximo año con el programa.

Fotografían Cecilia Gutiérrez «negociando» con la competencia tras rumores de cambio

En el programa «Zona de Estrellas«, de Zona Latina, expusieron esta situación, mediante la panelista Adriana Barrientos, donde además, mostraron fotos de Cecilia Gutiérrez en los pasillos de Canal 13.

Supuestamente, la periodista regresaría a «Hay Que Decirlo«, tras un año desde su salida. Según comentaron en el espacio, en aquella oportunidad Chilevisión le ofreció mejores condiciones laborales, lo que, creen que podría haber cambiado en este año.

Pero eso no es todo, ya que Hugo Valencia, panelista del programa, se comunicó con Cecilia Gutiérrez mediante Whatsapp, luego de exhibir sus fotos en Canal 13.

La periodista, solo respondió: «Hugo, solo te puedo decir que no sé qué va a pasar conmigo«, dejando entrever que su presente en Chilevisión podría efectivamente llegar a su fin este año.

Además, según Hugo Valencia, fuentes de Chilevisión afirmaron que hay: «muchísima incertidumbre a estas alturas del año«, porque «a muchos se les termina el contrato en dos semanas más«. Supuestamente, Ceci Gutiérrez sería una de ellos.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google