¿Por Ivette Vergara? Fernando Solabarrieta confirma el fin de su amistad con Luis Jara

La noche de este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Primer Plano, en el que Fernando Solabarrieta estuvo invitado para hablar de su lucha contra las adicciones, además de su relación con Ivette Vergara y la supuesta reconciliación.

Es en este contexto que, el periodista sorprendió a los panelistas del programa de CHV luego de confesar sobre el inesperado término de su amistad con Luis Jara, a raíz de una particular situación.

¿Qué pasó en la amistad de Luis Jara y Fernando Solabarrieta?

De acuerdo a Fernando Solabarrieta, el quiebre con el cantante, se dio a raíz de la entrevista que dio Ivette Vergara en ‘Al Piano con Lucho’, donde habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio.

«Era alguien que alguna vez fue un amigo. Yo pensé que era un amigo, pero no lo fue», comenzó señalando el periodista deportivo.

Siguiendo por esta línea, agregó que «cuando alguien se aprovecha del dolor de unos amigos, es capaz de invitar a uno de esos amigos a hablar de unos amigos y ni siquiera te avisa que lo va a hacer, yo sentí que esa persona no es tu amigo, punto, chao, me olvido de él, no me interesa hablarle».

Tras esto, es que Cecilia Gutiérrez le preguntó si acaso Luis Jara lo tenía bloqueado de WhatsApp, lo que Fernando Solabarrieta no dudó en confirmar. «Yo, si un amigo estuviera viviendo el dolor de una separación, ni siquiera se me ocurriría invitarlo a un programa de televisión para lucrar con su dolor. Tampoco a la señora de ese amigo».

Hay que mencionar que el cantante mantuvo una amistad más que cercana con la pareja, tanto así que incluso cantó el Ave María durante su matrimonio.