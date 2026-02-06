Bombazo en el Festival de Viña: Cecilia Gutiérrez revela quiénes serían los coanimadores y los jurados de la edición 2026

¡No queda nada! Estamos a semanas del inicio del gran evento viñamarino. Por lo mismo, las filtraciones van y vienen, entre ellas, la del jurado y los coanimadores que serían parte del certamen.

Es importante mencionar que desde la organización no existe un anuncio oficial. Sin embargo, Cecilia Gutiérrez reveló detalles de ocho nombres que habrían sido elegidos por el canal organizador Mega y la productora Bizarro para evaluar la competencia internacional y folclórica.

Uno de los nombres que se dieron a conocer es el de Juan Manuel Astorga, quien el año pasado quedó afuera luego de diversos movimientos de la señal.

Al periodista se sumaría Fátima Bosch, famosa modelo mexicana y ganadora del Miss Universo 2025.

Asimismo, por el lado de los actores, se suma al equipo Sigrid Alegría, actriz que ha brillado en icónicas series con destacados personajes. Actualmente, trabajando en «Los Casablanca».

Cecilia Gutiérrez sobre los coanimadores del Festival de Viña 2026

La periodista entregó nuevos detalles sobre el Festival de Viña del Mar 2026. Según reveló, una reconocida figura de la música nacional se sumaría al jurado del certamen. Se trata de la soprano Verónica Villaroel. A ella se agregaría el comunicador conocido como Pelao Rodrigo, quien también asumiría ese rol.

La periodista además aseguró que otros artistas presentes en la parrilla del festival integrarían el jurado. Entre ellos figuran Mateo Bocelli, Milo J y Pablo Chill-e.

Pero eso no fue todo. Cecilia Gutiérrez también dio a conocer quiénes acompañarían a Rafael Araneda y Karen Doggenweiler en la animación del evento. En la lista aparece Carmen Gloria Arroyo, «La Jueza», quien recientemente se incorporó a Mega tras su salida de TVN.

Junto a ella estarían el actor Fernando Godoy, el periodista de Mega Karim Butte y la actriz Carolina Arregui, quienes asumirían como coanimadores del Festival de Viña 2026.

