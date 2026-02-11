Tras millonaria deuda por su campaña presidencial: Harold Mayne-Nicholls toma impensada decisión 

El excandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls recientemente ha publicado un registro de videos donde comenta que comenzará a vender contenido en la plataforma Patreon.

Esto debido a una deuda de alrededor de $300 millones de pesos, que le dejó la pasada campaña presidencial. Cabe recordar que, el candidato independiente solamente logro un 1,26% de lo votos en la elección del 2025.

El dirigente deportivo a través de sus redes sociales comentó que: “Han sido muchísimos los comentarios que me han hecho llegar, viendo cómo me pueden ayudar para cumplir con mis compromisos de la campaña. Yo prefiero entregarles contenido, prefiero entregarles conocimiento, prefiero contarles anécdotas y que ustedes de esa manera lo hagan”.

“Los invito a ver Historias Americanas en la Copa del Mundo USA 1994. Es un video de unos 20 minutos con mis vivencias en ese torneo. El valor es de USD 7,50 más impuestos. Esto lo pueden hacer en patreon.com. Obviamente, los que quieran pueden comprar más de un video muy bienvenidos. Si además quieren recibir diariamente las efemérides del día, lo pueden hacer por un dolar más impuestos al mes. Se consigue en el mismo sitio”, continuó.

Trayectoria de Harold Mayne-Nicholls

Ahora bien, respecto a su carrera profesional, Harold Mayne-Nicholls, fue presidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entre los años 2007 y 2011. Además, trabajo en la FIFA durante alrededor de casi veinte años. El año pasado el periodista se lanzo como candidato a la presidencia, lo que lo dejó con una enorme deuda.

