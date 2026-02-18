Los Mirlos se juntan por primera vez con Bomba Estéreo para reinterpretar «Eres mentiroso»

Los Mirlos dieron a conocer su primera canción para su nuevo álbum colaborativo, “The World Meets Los Mirlos”. En esta reciente versión están acompañados de Bomba Estéreo, con quienes reinterpretaron la canción «Eres Mentiroso». La fusión mezcla la cumbia psicodélica amazónica de la banda peruana junto a la electrónica tropical del grupo colombiano.

Por otra parte, el inicio de esta famosa banda de cumbia fue en la década de los 70′ en Moyobamba, Perú. Su estilo musical fusiona los sonidos tradicionales de la cumbia junto a los ritmos psicodélicos, creando un estilo único y sumamente reconocido en la región amazónica. Uno de sus mayores éxitos fue el tema «La Danza de los Mirlos», canción que pasó a ser parte esencial de la cumbia peruana, según el sitio oficial de la banda.

Ahora bien, la canción Eres Mentirosa, fue escrita por el compositor peruano Humberto “Tito” Caycho, canción que se convirtió en un símbolo bajo la interpretación de Los Mirlos. Después, años más tarde el compositor venezolano, Pastor López, le dio vida y fue imprescindibles en la festividades andinas.

Sin embargo, a más de 40 años este éxito volvió a ser noticia, pero esta vez con una propuesta diferente y actual.

The world meets Los Mirlos

Este primer single da paso a su nuevo proyecto musical, que se basa en la colaboración con otros artistas. Asimismo, la idea es poder reinterpretar el repertorio de la banda peruana junto a diversos artistas internacionales. Además, la propuesta busca crear un legado cultural a través de la participación colectiva con otros interpretes. Logrando así la finalidad de la cumbia, que es unión, festejo, hermandad y expresión de la identidad cultural.

