Macabro hallazgo en Quinta Normal: Aparecen ataúdes presuntamente usados en plena vía pública

Desconcierto total generó la aparición de dos ataúdes abandonados en plena vía pública en Quinta Normal. Los féretros estaban bajo un camión estacionado en la esquina de Vicuña Rozas con Eduardo Charme, al frente de una iglesia evangélica del sector.

Según relataron vecinos al matinal Mucho Gusto, el primer ataúd apareció un día antes. Al día siguiente, alguien dejó el segundo en el mismo lugar. Desde entonces, nadie sabe cómo o quién los traslado al lugar.

Impacto en Quinta Normal tras aparición de ataúdes

Un vecino del sector aseguró que la situación ha causado inquietud en la comunidad. “Aparecieron ayer, antes de ayer (…) Nadie sabe quién los trajo, por qué están ahí. Llamaron a Carabineros, pero no sé si habrán venido”, agregó.

Los féretros presentan un evidente deterioro. Por su estado, varios vecinos creen que pudieron haber sido utilizados anteriormente.

La iglesia evangélica ubicada frente al lugar descartó cualquier relación con los ataúdes y denunció la situación. En las cercanías también funciona una funeraria, pero desde allí negaron estar vinculados con el hallazgo.

Mientras equipo del matinal transmitía en vivo, personal de Carabineros llegó al sector para constatar la presencia de los féretros e iniciar las diligencias.

Durante el despacho, el periodista Karim Butte consultó a uno de los funcionarios: «¿No le da miedo acercarse?». La pregunta provocó risas en el estudio y distendió por unos segundos el tenso momento.

