Festival de Viña del Mar 2026: ¿Cuáles son todos los artistas confirmados para el certamen?

Cada vez esta más cerca el Festival de Viña del Mar, el encuentro de seis días comienza el domingo 22 de febrero y ya están todos los artistas confirmados.

Los encargados de animar la Gala del Festival de Viña 2026 son el periodista José Antonio Neme y la presentadora de televisión Tonka Tomicic. Por otro lado, los animadores del Festival de Viña 2026 serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Sin embargo, los artistas invitados a los 6 días de música son Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes, Mon Laferte, Jesse & Joy, Paulo Londra, Matteo Bocelli, Bomba Estéreo, Nmixx, Ke Personajes, Yandel (Sinfónico), Pablo Chill-E y Milo J.

Por otro lado, los encargado del humor y la entretención, que se enfrentaran al monstruo este año son Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare Con Pe y Pastor Rocha.

¿Cómo conseguir entradas para el Festival de Viña?

Para poder asistir al gran evento, puede conseguir tus entradas en PuntoTicket. Allí encontraras el mapa referencial y la lista de precios que van desde los $54.000 mil para galería hasta los $312.000 mil en palco.

Es importante tener en cuenta que, el día lunes 23 de febrero la venta general de entradas están agotadas. Ese días los invitados son la banda Pet Shop Boys, el comediante Rodrigo Villegas y el grupo musical Bomba Estéreo.

Asimismo, para el día viernes 27 de febrero, último día del festival, las entradas de venta general se encuentran agotadas. Ese día se presentará el humorista Pastor Rocha, Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

