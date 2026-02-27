Milo J confirmó concierto en Chile 2026: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Milo J es un cantante y compositor que emergió en la escena urbana argentina durante el año 2021 y se consolidó en el ámbito internacional en los años 2022 y 2023. El artista tiene éxitos como «Rara Vez«, «Milagrosa«, «Frutos» y «Milo J: Bzrp Music Sessions, Vol. 57» y recientemente anunció un concierto en Chile, el que se desarrollará en el Estadio Monumental.

Además, es el encargado de cerrar el Festival de Viña 2026.

Cabe señalar que esta no es la primera vez del cantante en el territorio nacional. Anteriormente, ya había hecho dos conciertos en el Movistar Arena.

«Tengo una canción que se llama Una Bala y la estaba cantando y la tuve que dejar de cantar, porque era tal lo que estaba gritando la gente que me arrancó a acoplar el micro. No pude cantar más, y eso me pasó solo en Chile«, indicó en una conferencia de prensa por el Festival de Viña.

Además, añadió: «No entendía ese nivel de griterío, de devolución de la letra, o sea, un feeling único. Yo estoy meramente endeudado amorosamente y agradecido con Chile de todo el amor que me dan».

Igualmente, el pasado jueves, el artista sorprendió a sus fans con un breve concierto en la entrada del Hotel Sheraton, en donde interpretó algunas de sus canciones. En un momento, el cantante subió a una fan al escenario, donde comenzó a tocar el violín junto al artista, causando emoción entre los asistentes.

Milo J se presentará en el Estadio Monumental

Además, confirmó un show en el Estadio Monumental. El argentino comentó que vendrá el 23 de mayo con su Tour Mundial La Vida Era Más Corta Tour 2026. En conferencia de prensa comentó: «Estoy muy orgulloso y es increíble, y me siento completamente capaz». Su concierto se realizará el 23 de mayo de este año en el recinto de Macul.

La preventa cuenta corriente Banco Estado, en la que se puede acceder a un 20% de descuento, comenzará el martes 3 de marzo a las 10:00 am. Por otro lado, la venta general de las entradas empezará el jueves 5 de marzo a las 10:30 am o cuando finalice el stock de la preventa. Estas las puedes conseguir a través de PuntoTicket.

