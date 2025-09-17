Milo J anuncia su nuevo álbum LA VIDA ERA MÁS CORTA con un potente listado de colaboraciones: entre ellos Silvio Rodríguez

El próximo 25 de septiembre verá la luz LA VIDA ERA MÁS CORTA, el esperado álbum de Milo J, uno de los nombres más influyentes de la nueva generación argentina. El disco estará disponible en todas las plataformas digitales y promete consolidar el camino del artista en la escena internacional.

El proyecto llega tras el estreno de “Bajo de la piel”, primer adelanto que funciona como carta de presentación del álbum. Este tema, producido por Milo junto a Tatool y Santiago Alvarado, abre un viaje introspectivo que aborda el paso del tiempo y las huellas que deja en lo más profundo de cada persona.

En total, el disco reúne 15 canciones cargadas de fuerza narrativa y diversidad musical. Una de sus principales apuestas está en las colaboraciones, donde conviven distintas generaciones y géneros. Entre los invitados destacan los hermanos Carabajal, referentes del folklore argentino; la voz inmortal de Mercedes Sosa, rescatada de archivos de estudio; y la participación de Soledad Pastorutti y Trueno, dos figuras clave de la música actual.

El álbum también incluye la sensibilidad de Paula Prieto, el sello innovador de la chilena AKRIILA, la impronta fresca de Radamel, y la experiencia inigualable de Silvio Rodríguez, quien aporta su huella a este proyecto de gran magnitud.

Con LA VIDA ERA MÁS CORTA, Milo J reafirma su capacidad de tender puentes entre estilos y generaciones, entregando una obra que se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes del año.

Este es el set list del nuevo álbum de Milo J

Bajo de la piel

Niño

Gil – Trueno

Ama de mi Sol

Solidifican12

Lucía – Soledad Pastorutti

MmmM – Paula Prieto

Llora Llora – AKRIILA

Recordé

Cuando El Agua Hirviendo

La Vida Era Más Corta

Radamel – Radamel

El invisible – Cuti y Roberto Carabajal

Luciérnagas – Silvio Rodríguez

Jangadero – Mercedes Sosa

