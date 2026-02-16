Mario Velasco sorprende en redes sociales al compartir foto con su nueva pareja: «Es la primera que nos sacamos»

Este fin de semana se celebró una nueva edición del Día de los Enamorados. En ese contexto, es que en redes sociales varias parejas del espectáculo mostraron sus panoramas de San Valentín.

Uno de ellos, Mario Velasco, quien reveló su nueva relación con una romántica postal. Vale destacar que el comunicador llevo varios meses fuera de la pantalla tras su salida de Zona de Estrellas.

Mario Velasco revela nueva relación con fotografía con su pareja

Fue durante este 14 de febrero cuando el animador compartió un registro con su nueva pareja, Javiera Guzmán. Además, acompañó la imagen con la canción «Tan Enamorados», de Ricardo Montaner.

De acuerdo a una entrevista de Mario Velasco con LUN, su actual pareja trabaja como productora de eventos en DG Medios. Contó que se conocieron en un restaurante, y que desde ahí se encuentran juntos.

«(Estos ocho meses han sido) Muy lindos. Hemos disfrutado, hemos viajado unos días a Río de Janeiro, el Valle del Elqui, Bahía Inglesa. Nos encanta pasear juntos. Ha sido lindo y bien intenso», reveló «El Anfibio» sobre su nueva relación en conversación con el medio citado anteriormente.

Además, agregó que «Igual, claro, ella no trabaja en los medios y tratamos de mantener bajo perfil, pero ayer 14 de febrero subí una fotito juntos. De hecho, es la primera que nos sacamos».

Sobre la relación con su familia, reveló que ya la conocen, menos su hija Julieta. «Ella no la conoce, porque viene a Chile ahora en marzo, así que ahí será formalmente. Pero obvio que lo sabe. ¡Qué nervios igual! Pero me tinca que se van a llevar bien. Mi hijo mayor sí la conoce y se llevan súper bien», concluyó el ex Zona de Estrellas.

