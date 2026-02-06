¡Escándalo en Fiebre de Baile! Figura clave renuncia a la nueva temporada debido al fichaje de participante

Luego del éxito tras el regreso de Fiebre de Baile, es que rápidamente se anunció una nueva temporada. Quedan solo semanas para su estreno, pero ya comenzaron los primeros conflictos,

Resulta que David Montoya renunció tras la confirmación de Botota Fox como nueva participante.

El influencer es parte de «The Ellas Show» junto a Tomás Printemps, y fueron parte de la previa en el react de la competencia.

Montoya renunció el día de la final del programa. Si bien existen varios factores, el fichaje de Botota fue lo que hizo tomar su decisión.

Fue a través de sus redes sociales donde explicó que el canal no respetó una promesa: aparecer bailando al menos 10 segundos en la obertura de la gran final.

“Y pasó el tiempo y jamás nos contactaron para nada (…) Dos días antes nos dicen que no íbamos a bailar, pero apareceríamos en una parte. Y llegando el día, nunca nos dijeron nada. No nos mandaron ni un saludo. Siento que les damos lo mismo«, explicó.

“Y para rematar la situación, invitan a la Botota, después que habló pésimo de nosotros”, se lamentó.

David fue sincero y no dudó en expresar su molestia: “Qué rabia que la inviten, teniendo caleta de otros exponentes dentro de la comunidad transformista, que pueden hacer un trabajo mucho mejor. Yo hoy día mandé un mensaje de renuncia. Porque aparte me da miedo La Botota, porque es una persona que se ha agarrado a combos con sus compañeros de trabajo, y yo no me voy a exponer a eso».

La respuesta de Botota Fox

Botota, fiel a su estilo, no guardó silencio. En conversación con Fotech señaló que ya había pedido disculpas «en el pódcast de Julio Cesar, que es su jefe». «Si ahora no lo pueden superar, a llorar a llorería, mi amor», descargó.

“Yo no voy a estar renunciando, porque siento que son unos pendejos nomás, que se dejan influenciar», continuó.

Además, agregó que “Son puras estupideces nomás (…) Están dando jugo del más barato. Mira, es ponerle oído a puras estupideces. Creo que hay problemas más grandes en el mundo que estar escuchando a esos dos pendejos”.

“A llorar a la llorería, punto. No, yo no pesco. Soy un cabrón de 44 años y no me van a agarrar con un pendejo de…, no sé cuántos años tiene», cerró la ex Tierra Brava.

