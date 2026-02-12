Moria Casan aterriza en Chile con la obra teatral que la rompe en Argentina: Cuándo es, dónde y venta de entradas para el evento

Si eres amante del teatro, no te puedes perder este panorama unico. ¿Qué sucedería si quien ha sido tu esposo/a por más de 30 años no es realmente quien creías? Moria Casán y Jorge Marrale arribarán a Chile para ofrecer “Cuestión de Género”, la obra teatral de la cual todos están hablando en Argentina.

Las funciones serán desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo, en el Teatro Nescafé de las Artes. “Cuestión de Género”, presenta a un matrimonio intachable, varias noticias inesperadas y una catástrofe ¡de consecuencias impredecibles! Mezclando humor y drama, la comedia se refiere a temas complejos como la identidad, la aceptación, la política y las relaciones humanas, en una propuesta que genera reflexión y conexión con el público.

Moria Casán llega a Chile con «Cuestión de Género»: ¿Cómo comprar entradas para el evento?

Si no te quieres perder este evento por nada del mundo, debes comprar tus entradas a través del sistema Ticketmaster o en boleterías del teatro.

Moria Casán, interpreta a Jade, una diseñadora elegante y exitosa que recibe el resultado negativo de un examen médico. Al momento de contarle a Francisco (Jorge Marrale), su esposo hace 30 años, aprovecha para revelarle un secreto que ha tenido guardado desde el inicio del matrimonio.

Por su parte, Francisco es un político en plena campaña electoral, y aunque se declara progresista y defensor de las minorías, ante esta declaración sólo piensa en limitar los daños a su carrera y que Sofia, la hija que ambos adoptaron, no se entere. Precisamente Sofía, llega de visita con otro anuncio personal, sumando más conflictos a la acción.

En la obra, los infortunios se acumulan, las discusiones comienzan a subir de temperatura y a la audiencia sólo le quedará rogar piedad por esta familia.

La desopilante “Cuestión de Género”, fue escrita por Jade-Rose Parker y se estrenó originalmente en 2022. Protagonizada por Victoria Abril, Lionnel Astier, Jade-Rose Parker y Axel Huet, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos teatrales de Francia.

En el montaje argentino, el reconocido elenco está dirigido por Nelson Valente. «En un mundo donde las verdades suelen ser incómodas y las mentiras, a veces, parecen la única salida, esta obra nos invita a reflexionar sobre la complejidad de ser fieles a nosotros mismos en una sociedad que no siempre está preparada para aceptar las diferencias», comentó.

