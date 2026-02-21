«Hay muchas opciones…»: Cony Capelli reveló en la Gala de Viña que ha recibido ofertas tras terminar contrato con CHV

La salida de Cony Capelli de la competencia de Fiebre de Baile, justo antes de la final, generó múltiples rumores y especulaciones. Incluso, se habló de eventuales conflictos tras la invitación al programa de Naya Fácil, con quien protagonizó una serie de declaraciones cruzadas.

Otros, aseguraron que se debía a su salida del canal. Ahora, luego de su paso por la Gala de Viña, la bailarina conversó con la prensa y abordó directamente el tema.

Cony Capelli reveló en la Gala de Viña que ha recibido ofertas tras terminar contrato con CHV

Según consignó Página 7, Cony Capelli habló tras la gala, e hizo un balance de su último año en televisión: «El año pasado fue de mucho crecimiento en lo laboral y decidí ir por un camino mucho más tranquilo».

En esa misma línea, agregó: «Me ofrecieron varios realities, pero me quedé con algo que me apasiona, que es la danza. Fiebre de Baile fue un éxito, aunque tuvo un final que no fue el esperado por la gente y tampoco por mí».

Sobre su sorpresiva salida del espacio, explicó: «No lo calculé, pero era lo que tenía que ser y mi decisión demuestra también una madurez conmigo misma de priorizar mi tranquilidad y mi calma«.

En cuanto a su futuro laboral, Cony Capelli señaló: «Mi contrato (con Chilevisión) termina ahora y tendremos que conversar, pero hay muchas opciones».

También se refirió a cómo vivió los rumores en torno su abrupta salida de Fiebre de Baile y la invitación de Naya Fácil: «Cómo se abordaron las cosas me dolió un poco, así que me resguardé en mi casa, con mi Bigote, mi familia… necesitaba hacerlo, porque no me sentía bien«.

Además, aclaró que conversó el tema con Julio César Rodríguez: «Yo lo hablé con Julio y él me aclaró que no fue con mala intención hacia mí. Yo me quedo tranquila con eso, creo que las cosas se hablan en privado y me alegro que él me haya aclarado la situación«, comentó.

Finalmente, ante la consulta por un posible acercamiento a Mega, respondió: «Es una posibilidad, quién sabe. Ese canal me ha coqueteado y estoy abierta a hacerlo, aunque llevo tres años en CHV, que es mi canal regalón».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google