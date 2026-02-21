Daniel Fuenzalida aprovechó su paso por la Gala de Viña para rendir homenaje a dos figuras del espectáculo

La noche de este viernes se realizó la tradicional Gala de Viña, evento que marca la antesala del Festival de Viña del Mar y que este año comienza el domingo. Como es habitual, diversas figuras del espectáculo desfilaron por la alfombra roja con llamativos looks.

Entre ellos destacó Daniel Fuenzalida, el “ex Huevo”, quien apareció acompañado de su colega en “El Medio Día”, Pamela Leiva. Ambos caminaron juntos por la alfombra, sacando aplausos del público presente.

Daniel Fuenzalida rindió homenaje en su paso por la Gala de Viña

Tras su paso por el evento, conversaron con José Antonio Neme, quien no tardó en bromear con Daniel Fuenzalida preguntándole si había inscrito “la gala de las galas”.

“Sabía que venía esta talla. No, no he inscrito gala.cl”, respondió entre risas el animador. Sin embargo, antes de continuar con la entrevista, Daniel Fuenzalida pidió un momento para dedicar unas palabras.

Frente al público, quiso rendir homenaje a dos figuras del espectáculo recientemente fallecidas. «El año pasado estuve con él en esta Gala y ya no nos acompaña, que es Miguel ‘Negro’ Piñera, a quién le doy un beso al cielo«, comentó el ex Huevo.

Luego, Daniel Fuenzalida recordó a su amigo Andrés Caniulef: «El otro es mi querido amigo Andrés Caniulef, que seguramente estaría trabajando y, por supuesto, comentando esta gala«.

“Para los dos, un beso tremendo. Esta Gala se la dedico a ellos”, expresó Daniel Fuenzalida.

José Antonio Neme se sumó a sus palabras antes de continuar la conversación con Pamela Leiva.

