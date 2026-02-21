Conmoción en el mundo de la música: Fallece uno de los pioneros de la salsa, el legendario Willie Colón

Hace solo unas horas se confirmó el sensible fallecimiento de uno de los grandes referentes de la salsa a nivel mundial: Willie Colón. El cantante, trompetista y compositor, considerado uno de los íconos más influyentes del género, murió a los 75 años de edad.

La familia del artista dio la noticia a través de las cuentas oficiales de redes sociales del propio Colón. En los últimos días había crecido la preocupación entre sus seguidores después de que se informara que había sido hospitalizado en Nueva York.

Fallece uno de los pioneros de la salsa, el legendario Willie Colón

Willie Colón fue la voz y mente detrás de clásicos que quedaron grabados en la historia de la música latina, como “Oh, ¿Qué Será?”, “Juanito Alimaña”, “El Día de Mi Suerte” y “Pedro Navaja”. Su carrera no solo ayudó a definir la salsa como género, sino que también la llevó a audiencias de todo el mundo.

La familia, con pesar comunicó la noticia: “Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”.

En el mismo mensaje añadieron: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Para cerrar, agradecieron el cariño y pidieron respeto en este difícil momento: “Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

La noticia se ha propagado rápidamente y el mundo de la salsa ha comenzado a rendir tributo a Willie Colón, uno de los intérpretes más grandes que ha dado el género, cuya música seguirá influyendo a nuevas generaciones.

