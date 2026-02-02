Exparticipante del icónico Jappening con Ja impacta con cruda revelación: «tengo un tumor en el hígado y en el pulmón»

En las últimas horas, el comediante se sinceró en Primer Plano comentando que tiene múltiples enfermedades que lo aquejan a sus 93 años de edad.

El actor comentó que: “Tengo arritmia, anemia, tengo un tumor en el hígado y tengo un tumor pequeño en el pulmón”.

Igualmente, comentó que ha perdido alrededor de diez kilos y está a la espera de un examen nuclear para conocer su diagnóstico y descartar el cáncer.

Ante esta situación, Vilches confiesa que está conforme. Sin embargo, lanzó una cruda y sincera opinión.

“Yo me siento bien, con ánimo, con entusiasmo, por fuera. Ahora, por dentro está el problema, la verdad es que si me toca marcharme, me voy feliz de esta vida”, señaló.

Además, agregó que “Quiero estar bien para hacer las últimas actuaciones, ¿Qué quiero hacer? Si no se puede, no importa. Esperemos la carroza… no le debo a nadie, ni nadie me debe nada”.

Por otro lado, comentó sobre el resultado de sus exámenes. «Ahí van a tener la noticia de qué es lo que tengo al final, porque yo he perdido mucha masa muscular, he perdido peso, tenía 86 kilos y estoy en 77», comentó el actor.

La extensa trayectoria de Daniel Vilches

El académico de la lengua, apodo dado por su humor pícaro, cuenta con una extensa trayectoria humorística y empresarial, según el portal Museo del Humor.

En 2018 fue ganador del Premio Nacional de Humor de Chile y ha participado en programas como el Festival de la Una y Morandé con Compañía.

