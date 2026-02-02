Actores chilenos posaron juntos en importante evento y en las redes sociales se formó debate: «Finalmente si eran pareja» y «Que descaro»

Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi decidieron poner fin a los rumores. Lo hicieron sin palabras, pero con una imagen clara. Ambos actores aparecieron juntos por primera vez en un evento público, durante la alfombra roja de los Premios Caleuche.

Los intérpretes desfilaron uno al lado del otro y evitaron referirse a un «vínculo» ante la prensa. Aun así, su cercanía no pasó desapercibida. Para algunos asistentes y seguidores, la escena funcionó como una confirmación del romance que se comentaba desde hace meses.

La imagen de los actores que encendió las redes sociales

La señal más comentada llegó desde Instagram. La cuenta de Chileactores compartió un registro en video donde se ve a Jorge Arecheta junto a Octavia Bernasconi.

En el registro, ambos aparecen relajados, riendo y muy cercanos. Ese detalle fue suficiente para que los usuarios sacaran conclusiones y llenaran la publicación de comentarios.

«Finalmente si eran pareja»; «¡Se ven tan lindos! ¡Octavia y Jorge!»; «Jorge Arecheta el mas lindo de esta sesión»; «El arecheta si andaba con la actriz», escribieron rápidamente los seguidores.

Eso sí, no todas las reacciones fueron positivas. Varios cibernautas recordaron el quiebre entre Jorge Arecheta y la actriz Josefina Fiebelkorn, con quien mantuvo una relación anterior.

«Me gustaba más Josefina»; «Qué duro ver a Jorge con Octavia. Josefina es de las mujeres más hermosas y talentosas, no se entiende»; «Que descaro aparecer juntos», señalaron otros usuarios en la misma publicación.

Las especulaciones sobre una relación entre Arecheta y Bernasconi no son nuevas. Los comentarios comenzaron a circular meses atrás, luego de que ambos compartieran elenco en la teleserie los Casablanca.

Finalmente, la aparición en los premios Caleuche terminó por convertir el rumor en una imagen difícil de ignorar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chileactores (@somoschileactores)

También puedes leer en Radio Corazón: Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google