Tomarán acciones legales: CNTV anunció dura medida contra Sergio Rojas tras polémicas declaraciones

Hace un par de semanas, Sergio Rojas volvió a armar polémica tras lanzar duras declaraciones en su programa Que Te Lo Digo.

El comunicador criticó abiertamente a Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, cuestionando la exposición pública de su hijo adoptivo y sugiriendo que la adopción habría ocurrido para «sentirse generosos«.

CNTV anunció dura medida en contra de Sergio Rojas tras declaraciones contra Rafa Araneda y Marcela Vacarezza

En esa oportunidad, Sergio Rojas señaló:

«Cuando veo que adoptan una persona, pero comienzan a exhibirla… Porque lo que ellos han hecho, siento yo, a través de los medios de comunicación, es exhibir a un integrante de la familia (…) Me parece que la línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño y porque lo tienen para vanagloriarse o para ustedes hacerse cariño a su alma, para sentirse buenos, generosos, es muy delgada«.

Sus dichos generaron una ola de críticas en redes sociales e incluso derivaron en múltiples denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Según consignó The Clinic, el organismo decidió tomar medidas y demandar a los cableoperadores responsables de emitir el programa.

Desde el CNTV señalaron que la acción responde a «una serie de comentarios que vulnerarían gravemente los derechos fundamentales del menor de iniciales B. A. V. Por cuanto cuestionaría la exposición del menor en redes sociales y medios de comunicación, calificándola como innecesaria».

Asimismo, detallaron que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) formuló cargos contra VTR, Telefónica, Claro y GTD Manquehue por la emisión del espacio.

La justificación del organismo apunta a que «Habrían sido abordados y emitidos juicios de valor sobre un asunto que carecería de interés general».

«Dice relación con la dinámica familiar entre dos hermanas adultas y las motivaciones de los adoptantes de un menor de edad, inmiscuyéndose de este modo en aspectos relativos a su vida privada y familiar. Comprometiendo así el derecho a la vida privada, honra y a la vida familiar e integridad psíquica de todos los aludidos«.

