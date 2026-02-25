Este es el artista más visto desde que comenzó el Festival de Viña del Mar 2026

Durante el martes 24 de febrero se vivió la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026. El espectáculo tuvo a una variedad de artistas, en donde quienes abrieron el festival fueron Jesse & Joy, con su romanticismo y nostalgia. Posteriormente, siguió el humorista venezolano Esteban Düch, que le sacó carcajadas al monstruo. Y para finalizar, el grupo surcoreano NMIXX que inclusó cantó en español junto a Kidd Voodoo.

En esta jornada, el rating fue uno de los más altos hasta la fecha, superando a los otros canales, según los datos oficiales de Kantar Ibope. El festival tiene como promedio a 1.616.898 personas por minuto, en la suma entre los resultados de Mega y Mega2. Este hecho dejó una clara diferencia en comparación con sus competidores que tuvieron:

CHV: 277.434 personas por minuto.

Canal 13: 252.586 personas por minuto.

TVN: 205.210 personas por minuto.

¿Quién es el artista más visto del Festival de Viña del Mar 2026 hasta el momento?

Por otro lado, el peak más alto fue de 2.544.505 personas por minuto, durante la presentación de Jesse & Joy. Quienes superaron a Stefan Kramer con 2,0 millones y a Pet Shop Boys con 1,9 millones. Asimismo, Esteban Düch mantuvo la atención con un promedio de 2.043.830 personas por minuto durante la medianoche, señala Emol.

Por otro lado, el debut de la banda de k-pop NMIXX fue un éxito a pesar de cerrar el encuentro a las 3 de la madrugada. El grupo idol tuvo como promedio 700.763 personas por minuto, alcanzando un peak de más de 900 mil espectadores al inicio del espectáculo.

En cuanto a la Competencia Folclórica, esta tuvo 1.904.583 personas por minuto. Por otro lado, la Competencia Internacional tuvo 1.867.697 personas por minuto.

