Ex rostro de TV toma drástica decisión y pone en venta su histórica colección: «Más de 100 millones de pesos…»

El ex rostro de televisión y DJ, Cristian «Chico» Pérez, anunció que tomó la decisión de cerrar su canal de Youtube. Por lo mismo, pondrá a la venta su colección de vinilos.

Cristian Pérez aseguró que subirá videos a su canal hasta fines de febrero. Su decisión se debe a temas de tiempo, y deja atrás un trabajo que comenzó en el año 2013.

Siguiendo por esa línea, el locutor comentó que está dispuesto a escuchar ofertas y vender la colección a un precio menor a lo que vale realmente. Sin embargo, no dudó en decir que no se venderá ningún vinilo por separado.

Cristián «Chico» Pérez tomó drástica decisión

“Estoy dispuesto a que toda mi colección de vinilos se vaya si alguien la quiere. No tengo ninguna necesidad, no tengo ningún apuro, no tengo necesidad monetaria… en total deben ser 5.200 vinilos está disponible. A la venta”, comenzó diciendo.

Además, entregó detalles de su colección. “Son 40 años de coleccionismo, tiene un 95% de ediciones de época, una colección que tiene cosas raras, tiene discografías completas a veces inconseguibles, está llena de cosas raras, boxes completos”, aseguró.

Siguiendo por esa línea, señaló que si existe un interesado, no dude en contactarlo y aprovecho de revelar el precio total estimado de la colección: más de $100 millones, pero menos de $200 millones.

“El valor que estoy pidiendo es menor a lo que realmente vale esta colección, créanme que es menor a lo que la colección vale, y estoy dispuesto a soltar mi colección de discos, que vale decenas de millones. Capaz que nunca se venda, porque no es poca plata”, continuó.

“Esta colección está a la venta si alguien la quiere, estoy disponible a soltarla, a dejarla ir (…) Son más de 100 millones de pesos menos de 200 millones. Créanme que hice el calculo y esta colección vale mucho más”, cerró el ex SQP.

