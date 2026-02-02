¡Conmoción en la política nacional! Confirman muerte de exsubsecretario del Medio Ambiente tras sufrir trágico accidente en Panamá

Durante las últimas horas, se confirmó la muerte de Cristian Gutiérrez Pangui. El exsubsecretario del Medio Ambiente y militante histórico de la Democracia Cristiana falleció a los 53 años en Panamá, país al que había viajado para participar en un encuentro internacional.

El político, oriundo de Valdivia, se encontraba en la comarca de Gunyala. Según información del medio panameño El Siglo, el deceso ocurrió el sábado pasado, luego de que asistiera al Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe.

Según el medio citado anteriormente, Gutiérrez perdió la vida mientras practicaba snorkel en la comunidad de Assudub Bibbi. “La tragedia se asomó la tarde de este sábado en la comunidad de Assudub Bibbi, en la comarca de Gunayala. Esto, cuando un turista chileno murió ahogado mientras practicaba snorkel. El extranjero fue identificado como Cristian Roberto Pangui, de 53 años, quien se encontraba disfrutando de las cálidas aguas de Gunayala aprovechando el verano cuando sobrevino la tragedia”, consignaron

El reporte detalla que uno de los guías reaccionó inmediatamente. “Uno de los guías que lo acompañaba al darse cuenta de la situación lo sacó del agua y lo trasladó al Centro de Salud de la mencionada comunidad. Donde el médico que lo atendió dictaminó la muerte”, agregaron.

Cristian Gutiérrez y su trayectoria política

Cristian Gutiérrez cumplió un rol clave en la política regional y nacional. Fue jefe de gabinete del exintendente y actual senador Iván Flores. Además, ejerció como subsecretario de Medio Ambiente durante el primer gobierno de Michelle Bachellet.

Desde la Delegación Presidencial de Los Ríos expresaron su pesar. “El delegado presidencial Jorge Alviel Pantoja y los funcionarios de la Delegación Presidencial de Los Ríos extienden sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del reconocido político valdiviano, ex subsecretario de Medio Ambiente y ex colega del Ministerio del Interior, donde ejerció como jefe de gabinete en la región, Cristian Gutiérrez Pangui, quien falleció a los 53 años”, señalaron.

El Partido Demócrata Cristiano también se pronunció a través de redes sociales. “El Partido Demócrata Cristiano expresa su profundo pesar por el fallecimiento de nuestro camarada y ex subsecretario de Medio Ambiente, Cristian Gutiérrez Pangui”, publicaron.

