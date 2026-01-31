Quedan pocos días para que comience el Festival de Viña del Mar 2026, uno de los eventos más esperados del verano. Como ya es tradición, todo partirá con la Gala, instancia donde los rostros del espectáculo desfilan por la alfombra roja.

Sin embargo, no todos dirán presente este año. Pese a que su participación estaba confirmada hace meses, uno de los nombres ligados a la moda decidió dar un paso al costado y no asistir al evento.

Importante figura del espectáculo se baja a última hora de la Gala del Festival de Viña 2026

Se trata del diseñador de moda Rubén Campos, quien finalmente no irá a la Gala de Viña. La información la entregaron en el programa Hay que decirlo, donde Nelson Beltrán, conocido como El Colombiano, explicó los motivos de esta decisión.

Según contó el panelista de Canal 13, el diseñador había recibido una invitación para comentar la alfombra roja. Aun así, optó por bajarse del evento para cuidar su tranquilidad personal.

De esta forma, Rubén Campos se convierte en uno de los primeros nombres confirmados que no estará en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026. «Él quiere tener más paz mental. Cree que es un exceso de ruido, encuentra que la gente está demasiado agresiva y no está entendiendo el concepto de la moda», explicó El Colombiano.

Además, el panelista aseguró que Rubén Campos no está conforme con el poco reconocimiento que recibe su trabajo.

Sobre la importancia del diseñador, El Colombiano afirmó: «No hay nadie que lo supere aún en el mundo de la moda en Chile. Les voy a transparentar algo… Se les olvida que es un programa de televisión… Rubén es único».

Cabe recordar que, además, Rubén Campos protagonizó el año pasado una fuerte polémica con Karen Doggenweiler, animadora del Festival de Viña del Mar.

También puedes leer en tu Radio Corazón: Competirá con el Festival de Viña: Chilevisión anuncia nuevo programa de comedia con 18 humoristas confirmados

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google