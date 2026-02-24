Críticas a Carolina Arregui por su rol como coanimadora en el Festival de Viña 2026: «No es fácil»

Durante la primera jornada del Festival de Viña 2026 se vivió un gran espectáculo de música y humor.

La instancia contó con una invitada especial, Hablamos de Carolina Arregui, que fue la primera coanimadora de la semana y acompañó a Rafael Araneda.

Recordemos que en esta versión del evento se podrá ver a otras figuras que participarán animando al monstruo durante esta semana.

Entre los confirmados está Fernando Godoy, que lleva el cuarto lugar como el más votado para ser Rey de Viña. También la presentadora de televisión, Carmen Gloria Arroyo y por último Karim Butte, que coanimó el día de ayer junto a Karen Doggenweiler en la competencia internacional.

Polémica de Carolina Arregui por tensión que generó en la producción

Pero la asistencia de la primera coanimadora del evento provocó un tenso momento que más tarde salió a la luz.

En el matinal del 13, Tu Día, el periodista de espectáculos, Mauricio Huentenao, señaló que: «Nos llegó una información de que Carolina Arregui tuvo a la producción del festival muy nerviosa hasta último momento, porque participó del ensayo del sábado, pero fue muy malo el ensayo».

Además, en el matinal agregó: «Se pensó en cambiar el día con Fernando Godoy en la coanimación y ella no ensayó antes del sábado, no conocía las canciones y se quedaba pegada. Ya había un antecedente en la producción».

Por otro lado, la psicóloga Marcela Vacarezza, pareja de Rafael Araneda, expresó que: «Yo creo que Mega quiso innovar y darle un toque diferente a la presentación de las competencias, que la gente lo ve menos».

Además, agregó que: «Rafael (Araneda) quedó muy contento con la noche de ayer, encontró que fue una noche redonda. La Carola se vio nerviosa y no es fácil que te vayan hablando e ir repitiendo. No tiene por qué estar acostumbrada a eso, es súper difícil«.

