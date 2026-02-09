Cumpliendo este requisito podrás visitar gratis el MIM en esta fecha: Revisa quiénes puedes acceder

Durante el período de vacaciones de verano, el Museo Interactivo Mirador (MIM), ubicado en la comuna de La Granja, se consolida como uno de los grandes panoramas para disfrutar en familia, combinando un buen rato de entretención y aprendizaje.

En ese contexto, el museo anunció que este 11 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, liberará entradas gratuitas para que niñas y mujeres puedan visitar sus instalaciones sin costo.

La iniciativa contempla un total de 2 mil accesos gratuitos, los que se entregarán de forma presencial entre las 10:00 y las 18:00 horas, directamente en el recinto. Desde la organización advirtieron que el stock es limitado, por lo que recomiendan llegar con anticipación.

¿Cómo adquirir tickets gratis para el MIM?

Además del ingreso liberado, el MIM desarrollará una serie de actividades especialmente diseñadas para la jornada. Una de las principales es «Pregúntale a la científica». Trata de un espacio de diálogo donde estudiantes y profesionales del área compartirán con el público detalles de sus investigaciones, experiencias y trayectorias. Los asistentes también podrán interactuar con distintos experimentos.

Desde el museo destacaron que uno de los momentos más relevantes del día será una intervención artística que recorrerá distintos espacios del recinto.

«Uno de los hitos centrales de la jornada será una intervención visual y simbólica compuesta por telas suspendidas en distintos espacios del museo que destacan a una científica. Transformando el recorrido habitual en una experiencia de encuentro con rostros, historias y aportes que han quedado fuera del relato tradicional. La instalación invita a reflexionar sobre la diversidad de miradas que construyen la ciencia. Además de buscar despertar curiosidad, preguntas y referentes en niñas y jóvenes», señalaron desde el MIM.

