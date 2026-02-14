¿Sin panorama ni dinero para este 14 de febrero? Revisa opciones gratis para el Día de los Enamorados en Santiago

Lo más complicado, a veces, es elegir un lugar para disfrutar junto a tu pareja. Entre los tantos panoramas, aquí te contamos las preferidas.

Cabe recalcar que ninguna de esta opciones tienen costo o inscripción previa al evento, así que puede elegir y relajarte.

Elvis Te Casa

El Rey del Rock llego a Chile, para casarte al estilo Las Vegas. El evento se realizará en el Persa Víctor Manuel, en Plaza Central, cerca de la estación Bío Bío. La actividad comienza a las 11:30 horas hasta las 16:30 horas y es por orden de llegada. Además, los cupos son limitados.

Mercado Tesoro

Ubicado en el metro Bellas Artes, a las afueras del frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en Plaza Francisco Brugnoli. Se celebrará el día del amor y la amistad. El evento contará con música en vivo, emprendimientos únicos, alimentos sabrosos y cerveza artesanal. La actividad comienza desde las 16:00 horas hasta las 21:00 horas.

Mercado Factoría Franklin

Si les gustan los mercado este panorama es para ustedes. Este fin de semana se vive la segunda edición de esta feria llena de arte, diseños, oficios, gastronomía con distintas promociones y descuentos. El evento se realiza en Franklin #741, los días 14 y 15 de febrero.

Amor por el Jazz

Si quieres relajarte junto a tu amor este día de San Valentín, disfruta una tarde de música clásica al aire libre. En el podrás conocer la historia del Jazz, sus grandes hitos y reconocidos personajes. El concierto es en vivo y se realizara en el jardín del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), tercer piso a las 18:00 horas.

