Dan a conocer existencia de video clave tras denuncia a Dino Gordillo en Villa Alegre: «Hola mi amor…»

Un registro audiovisual, que permanece en manos de la Municipalidad y autoridades, sumó nuevos antecedentes a la denuncia contra Dino Gordillo. El concejal Justo Rebolledo aseguró que el municipio no puede restarse del caso y cuestionó el actuar del humorista durante la premiación.

La presentación de Dino Gordillo en Villa Alegre desató una grave polémica. Tras el espectáculo, concejales de la comuna pidieron que la municipalidad interviniera.

Finalmente, el municipio presentó una denuncia por un supuesto incidente ocurrido durante la premiación.

Según los antecedentes iniciales, el comediante habría besado a joven que le entregó el galardón. La situación generó mayor preocupación al señalarse que se trataba de una menor de 13 años.

Aseguran que existe video que sería clave en denuncia contra Dino Gordillo

El humorista rechazó de forma tajante las acusaciones. Afirmó que el hecho «es categóricamente falso» y aseguró que nunca ocurrió. En la misma línea, su hija explicó que todo fue parte de una confusión. Según relató, al momento del saludo ambos giraron hacia el mismo lado y eso provocó un beso accidental.

Sin embargo, un nuevo antecedente tensionó el caso. Se trata de un video inédito que muestra el instante exacto de la premiación y que, hasta ahora, no se ha difundido públicamente.

En conversación con Meganoticias, el concejal Justo Rebolledo abordó la situación. «La municipalidad no puede estar al margen y debe ver esto», afirmó antes de exhibir el registro.

Luego agregó: «Independientemente que sea una menor de edad… hubiese sido una mujer de más edad, da lo mismo, no se puede hacer esto, es súper complejo que suceda. Un beso sin consentimiento trae consecuencias».

Desde el noticiario señalaron que el video no circula de manera pública, pero sí está en manos del municipio y de las autoridades competentes.

En el registro, captado desde cierta distancia, se observa el momento en que el comediante se acerca a la menor. También se escucha su voz diciendo: «Hola, mi amor (se escucharía un beso). Miren, un aplauso grande para esta chiquilla. Así tenemos que recibir a la gente en nuestro país».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google