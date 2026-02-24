«Va a ser obviamente sin bikini»: Candidata a reina del Festival de Viña promete piscinazo de impacto si se queda con la corona

Estamos en plena semana festivalera y en paralelo al Festival de Viña se se desarrollan diversas actividades. Una de ellas es la elección del rey y la reina de Viña.

Vale señalar que esta elección ya está en desarrollo. El voto popular se pudo hacer efectivo hasta ayer, lunes 23 de febrero a las 23:59 horas.

En este sentido, ahora la decisión final la debe tomar la prensa.

De este modo, durante la jornada de este miércoles, los profesionales llevarán a cabo la votación final. Y durante este mismo día se realizará el conteo de votos.

En este contexto, una de las candidatas a reina del Festival de Viña adelantó que en caso de obtener la corona realizará una audaz performance.

Estamos hablando de la popular chica reality, Ignacia Michelson, quien indicó que si logra coronarse reina, llevará a cabo el tradicional piscinazo sin bikini.

Ignacia Michelson adelanta cómo será su piscinazo en caso de ser reina de Viña

En diálogo con FMDOS, la joven aseguró que si se corona reina del certamen dejará de lado el bikini.

«Va a ser obviamente sin bikini, obvio. Vamos a hacer una performance, un piscinazo espectacular, controversial, que va a dar show, así que muy bien», aseguró Ignacia Michelson.

Sin embargo, esto no es todo. La chica reality también indicó que realizará una fiesta para los periodistas.

De todos modos, es importante mencionar que Ignacia Michelson está compitiendo con reconocidas figuras para obtener la corona de esta versión del Festival de Viña. Dentro de las candidatas también se encuentran Karla Melo, NMIXX, Skarleth Labra Karen Doggenweiler, María Paz Arancibia y más.

