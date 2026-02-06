Confirman que Pedro Pascal protagonizará romance gay prohibido «De Noche»: De esto trata la película

Pedro Pascal no para de sorprender. La estrella que ganó el Premio como Mejor Actor en 2019 por su actuación en «Prospect». Alcanzo la fama internacional en 2014 con la exitosa serie «Juego de Tronos», donde interpretó a Oberyn Martell, papel que lo llevo al estrellato.

Más adelante, consolidó su carrera cuando protagonizó a agente Javier Peña en la serie «Narcos» y luego como Joe Miller en «The Last of Us», actuación que lo convirtió en un icono pop. Su popularidad trascendió generaciones y lo posicionó en la industria Hollywoodense.

El actor chileno trae consigo un nuevo filme, que comenzará a grabarse en marzo de este año. El actor interpretará a un detective que tiene un romance con un joven profesor representado por Danny Ramírez.

¿De qué trata la nueva película de Pedro Pascal?

La película dirigida por Todd Haynes trata sobre una historia de amor entre dos hombres situada en Los Ángeles en la década de 1930. El director indico que: «Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes» a través del medio Variety.

«De Noche», trata sobre un apasionado romance homosexual entre un detective y un profesor, que bajo la corrupción política y represión social se ven obligados a huir a México, lugar donde se rodará la película.

El papel llego a manos de Pedro después de que el actor Joaquín Phoenix, dejara el papel días antes de comenzar rodaje.

También puedes leer en Radio Corazón: Chayanne en Chile 2026: estos son los teloneros que se presentarán en los eventos

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google