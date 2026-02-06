Querida ex chica reality preocupa a sus seguidores tras revelar que lleva varios días hospitalizada: «No tengo fecha de salida…»

Shirley Arica encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir imágenes desde una clínica, donde permanece internada desde hace varios días. La modelo atraviesa un delicado estado de salud que la obligó a detener su agenda pública y digital.

La exparticipante de Tierra Brava confirmó que ya cumple cinco días hospitalizada. Lo hizo a través de una sentida reflexión en Instagram, donde habló abiertamente del impacto que esta situación ha tenido en su vida.

“Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud”, escribió, asumiendo que no priorizó su bienestar durante los últimos meses.

Shirley Arica se encuentra hospitalizada

La ex Tierra Brava también se refirió a lo que se ha significado permanecer tanto tiempo internada. “Nunca había estado tanto tiempo en la clínica, de verdad mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable. No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia”, expresó.

Según relató la influencer, su hospitalización no tiene una fecha clara de término. “No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, saben. Pero sé que regresaré recargada de energía, y con todo”, señaló.

En el mismo mensaje, Shirley avisó que deberá ausentarse de redes sociales y suspender algunos de sus proyectos. “Por esas cosas fortuitas de la vida, este domingo no podré lanzar el capítulo de ‘SHIRLEY ARICA IN THE HOUSE’ (…) El otro miércoles prometo vernos porque los miércoles son nuestros”, cerró.

Por el momento, la modelo de 36 años no ha entregado detalles sobre el diagnóstico que motivó su internación. manteniendo en reserva su condición médica.

