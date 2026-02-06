Chayanne llegó a Chile y así lo recibieron sus fanáticos: “Gracias por este recibimiento tan lleno de amor…»

¡El papá de Latinoamérica ya está acá! Chayanne ya pisa suelo chileno y se prepara para comenzar su esperado regreso a los escenarios nacionales con la gira «Bailemos Otra Vez». El tour contempla tres presentaciones en distintas ciudades del país durante febrero.

El cantante puertorriqueño abrirá su paso por Chile el próximo 7 de febrero en Concepción, continuará el 11 de febrero en Viña del Mar y cerrará el recorrido el 14 de febrero en Santiago, justo en el día de San Valentín.

Fue el propio artista quien confirmó su llegada a través de la red social X. En la publicación, compartió un video donde saluda directamente a sus fanáticas desde Concepción, ciudad que dará el puntapié inicial a los conciertos.

“Gracias por este recibimiento tan lleno de amor. Me hacían mucha falta”, escribió Chayanne junto al registro, el cual rápidamente superó los 100 comentarios de seguidoras que celebraron su arribo al país.

Revisa el video a continuación:

Gracias por este recibimiento tan lleno de amor. Me hacían mucha falta! ❤️‍🔥🇨🇱 pic.twitter.com/v1bDRhZTSJ — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 6, 2026

Estos son los teloneros que acompañarán a Chayanne en Chile

Con más de cuatro décadas de trayectoria y millones de discos vendidos en todo el mundo, Chayanne llegará a Chile acompañado de destacados artistas nacionales, distintos en cada ciudad.

En Concepción, el encargado de abrir el show será Charly Benavente. El cantautor representó a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña 2024 con la canción “Arauco”.

Para la fecha en Viña del Mar, el telón se levantará con Cristóbal Briceño, músico conocido por liderar bandas como Ases Falsos y Fother Muckers, además de su trabajo junto a Los Mil Jinetes y Las Chaquetas Amarillas.

En tanto, en Santiago, las responsables de iniciar la noche serán Catalina y Las Bordonas de Oro, agrupación que destaca por su propuesta de boleros y música latinoamericana.

