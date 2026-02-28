Casi se van a las manos: Captan tenso momento entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en fiesta

Créditos: Infama.cl

Un fuerte registro se viralizó en las redes en las últimas horas. En él, se puede ver a Sammis Reyes y Cuco Cerda con una desafiante actitud, en donde tuvieron que ser separados.

Todo esto ocurrió en medio de la Bresh, reconocida fiesta internacional, que en esta ocasión, se realizó la noche de este viernes en el Sporting Club de Viña del Mar.

Captan fuerte pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en la Bresh

El portal Infama.cl, subió a su perfil de Instagram el video que se ha hecho viral en las últimas horas. Pese a que no hay mucho contexto, se puede ver claramente un fuerte altercado.

De fondo, se escuchan gritos como: «atado, atado, atado 10/4«.

Entre Sammis Reyes y Cuco Cerda, no se puede saber con exactitud qué era lo que se decían, pero sí quedó en evidencia la confrontación entre ambos.

Además, sí era posible apreciar que Cuco le gritaba al deportista «ven po’, ven po’«, mientras intentaban acercarse, y los demás los separaban.

Por el momento, ninguno de los dos involucrados se ha referido al respecto, mientras que tampoco se sabe con claridad qué fue lo que provocó la disputa.

Según consignó FMDos, Danilo 21 en sus redes sociales señaló que esto se debería a un palito que lanzó Emilia Dides a Daniela Aránguiz, tras ningunear a la gente que la pifió en la Gala de Viña.

La ex Miss Universo Chile dijo en aquella ocasión: «Hay cosas mucho más morales, como pololear con un hermano y meterte con el otro«, según Danilo 21, lo que habría provocado la tensión entre ambas parejas.

