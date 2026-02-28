A pesar de su conflicto: Sammis Reyes defendió al Pastor Rocha tras críticas por su humor en Viña 2026

Este viernes, en la denominada “noche urbana” del Festival de Viña del Mar, el encargado de poner el humor fue Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha. En los días previos a su presentación, el comediante recibió diversas críticas de quienes lo acusan de burlarse de la religión en sus rutinas.

Quien salió públicamente a respaldarlo fue Sammis Reyes, que incluso estuvo presente en la Quinta Vergara y fue mencionado durante el show. Cabe recordar que ambos protagonizaron en el pasado una tensa discusión en redes sociales, en la que incluso, llegaron a encontrarse para conversar las cosas.

Durante su rutina, Pastor Rocha aludió a ese conflicto y bromeó con que había llevado guardaespaldas por si Sammis Reyes quería golpearlo, provocando risas en el público.

Sammis Reyes defendió al Pastor Rocha tras críticas por humor en Viña 2026

En conversación con Página 7, Sammis Reyes valoró el desempeño del humorista: “Él lo hizo bien, se llevó los premios que tenía que llevarse. Humor para todos, así que contento con él. Le doy mi bendición, hijo de la vende proteína”.

“Todas las bendiciones para él. Lo hizo súper bien y contento por él. Buen humor”, agregó.

Sammis Reyes también explicó que no alcanzó a ver la rutina completa: “Me tomé tiempo con la gente, a pasar un ratito con ellos. Lo pude escuchar, súper bueno, divertido”.

Consultado por las críticas que ha enfrentado el Pastor Rocha, fue enfático: “Creo que voy a defenderlo de las críticas. Se le ha criticado porque, cada vez que uno hace algo fuera de la caja, a uno se le critica. Pastor Rocha está pensando fuera de la caja y se le está criticando porque algo está haciendo bien, así que tiene mis bendiciones”.

Finalmente, se refirió a un eventual reencuentro con el humorista: “Si se da, bacán, si no, también bacán. En la iglesia también puede ser, me hace falta la iglesia, así que feliz de ir también. Pastor Rocha es un grande, se merece estar en ese escenario y lo mejor para él”.

