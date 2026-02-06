Esta es la polémica campaña que busca sacar a Bad Bunny del Super Bowl: Tiene hasta su reemplazo

El cantante puertorriqueño ha estado en el ojo de las polémicas últimamente. Primero fue en la premiación de los Grammy, donde dio a conocer un potente mensaje sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

Comenzó su discurso mencionando: “Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE». A esto añadió que: «No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos».

Ahora bien, la campaña que busca sacar a Bad Bunny del Super Bowl 2026 a acumulado alrededor de más de 120 mil firmas. La petición señala la importancia del evento para la cultura norteamericana.

«El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl debería unir a nuestro país, honrar la cultura estadounidense y ser apto para toda la familia, no convertirse en un ardid político», menciona el comunicado.

Además añade que «Bad Bunny no representa ninguno de estos valores; sus actuaciones drag y su estilo son lo opuesto a lo que las familias esperan en el escenario más importante del fútbol americano».

¿Quién es George Strait?

La petición además de buscar quitar al cantante puertorriqueño y en su lugar, reemplazarlo por «El Rey de Country», George Strait. El cantante y actor es un conocido referente en la historia musical estadounidense, que cuenta con más de 40 años en la industria.

Además, Strait fue homenajeado recientemente por el presidente Donald Trump, en los premios del Centro Kennedy. El cantante de música country estuvo en la ceremonia junto a otros artistas como el Sylvester Stallone, KISS, Gloria Gaynor y Michael Crawford, según el medio CBS News.

